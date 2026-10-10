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Царьград

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МВД раскрыло дело о хищении и отмывании 6 миллионов рублей

МВД раскрыло дело о хищении и отмывании 6 миллионов рублей

В Тамбове четверо жителей подозреваются в отмывании 6 миллионов рублей, украденных у банков. По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года они оформили ложные кредиты, легализуя незаконные средства.

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