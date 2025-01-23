Президент США будет играть не в свою игру, если встанет на путь либерального истеблишмента Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен насторожиться из-за радости генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможности наложения новых санкций на Россию, заявил сенатор России Алексей Пушков.