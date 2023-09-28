Знаменитую певицу Светлану Заградскую нашли мёртвой в Москве

Тело кубанской казачки обнаружили возле одного из жилых домов на улице Конёнкова.Известную кубанскую казачку и заслуженного деятеля культуры России Светлану Заградскую нашли мёртвой возле одной из многоэтажек на улице Конёнкова в Москве.
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