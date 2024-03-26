Теннисистка Свентек о поражении от Александровой: она провела потрясающий матч

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек объяснила свое поражение от представительницы России Екатерины Александровой, которая занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге, на турнире WTA-1000 в Майами.
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