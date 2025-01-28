Селену Гомес раскритиковали за истерику из-за политики Трампа

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Певица Селена Гомес расплакалась из-за иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Эмоциональное видео артистка опубликовала в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а затем удалила.