В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования двух женщин в результате обрушения металлических конструкций остановочного комплекса в Пермском крае

В дневное время 15 июня 2024 года на улице Аникина в городе Усолье Березниковского городского округа в результате порывов ветра на двух пожилых женщин обрушились металлические конструкции остановочного комплекса.
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