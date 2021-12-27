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Перформансы фанатов «Зенита» заняли 3-е место в 2021-м по версии Ultras World

Перформансы фанатов «Зенита» заняли 3-е место в 2021-м по версии Ultras World

Перформанс болельщиков «Зенита» попал в десятку лучших по итогам 2021 года по версии Ultras World. В ежегодном рейтинге фанаты российского клуба заняли третье место, уступив лишь ультрас «Црвены Звезды» и «Легии».

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