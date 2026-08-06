На Украине внедряют систему оповещения об опасности с точностью до улицы Из-за усиления российских ударов на Украине внедряют систему оповещения об опасности с точ.
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На Украине внедряют систему оповещения об опасности с точностью до улицы Из-за усиления российских ударов на Украине внедряют систему оповещения об опасности с точ.
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