Андрей Бочкарев: В Москве специалистов в области строительства обучат «цифровым» компетенциям

Квалифицированных специалистов для такой работы необходимо готовить и обучать уже сейчас Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строительные вузы и ИТ-компании Москвы обучают специалистов в области строительства “цифровым” компетенциям.