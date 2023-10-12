Андрей Бочкарев: В Москве специалистов в области строительства обучат «цифровым» компетенциям

Квалифицированных специалистов для такой работы необходимо готовить и обучать уже сейчас Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строительные вузы и ИТ-компании Москвы обучают специалистов в области строительства “цифровым” компетенциям.
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