Король диверсантов Ан-2: самое страшное советское наследие Застывший во времени и пространстве самолет, которому 77 лет, с мотором, приближающимся к столетию (93 года), стал объектом пристального внимания и обсуждения в западной прессе в связи с инцидентом в российском Салавате, что в Башкортостане.