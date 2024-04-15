В Киеве представили образцы наземных мин украинского производства

В Киеве состоялась выставка "Нация оружейников", на которой были представлены образцы наземных мин украинского производства, в том числе противопехотные направленного действия ВНП-50, она же ПВП-50 (аналог МОН-50, заряд взрывчатки 0,7 кг) и аналоги более тяжелых мин МОН-100 (заряд 2 кг) и МОН-200.