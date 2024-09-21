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Россиянам напомнили, какие налоги важно успеть оплатить до декабря

Россиянам нужно не позднее 1 декабря 2024 года успеть оплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество, об этом напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

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