Россиянам напомнили, какие налоги важно успеть оплатить до декабря

Россиянам нужно не позднее 1 декабря 2024 года успеть оплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество, об этом напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.
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