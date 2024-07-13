В Башкирии эвакуируют детей из лагеря после подъема воды в реке

УФА, 13 июля, ФедералПресс. Накануне спасатели сообщили о подъеме уровня воды в реке Большой Ик, в результате чего была досрочно закрыта смена в детском оздоровительном центре «Мурадым» Кугарчинского района, который находится вблизи водоема.