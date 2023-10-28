Показаны новые скриншоты бесплатной замены GTA Online с открытым миром и управля...

Показаны новые скриншоты бесплатной замены GTA Online с открытым миром и управляемым транспортом для Android и iOSАвторы NEWRP, бесплатного мобильного клона Grand Theft Auto Online для Android и iOS, поделились свежими скриншотами игры в своей группе во «ВКонтакте».