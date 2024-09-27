Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны

Ближний Восток оказался на грани большой войны, которой "кое-кто очень сильно хочет". Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.