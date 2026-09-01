«Авито» тестирует оплату товаров по QR-коду вне платформы

Онлайн-платформа по размещению объявлений «Авито» с 1 сентября начинает тестирование оплаты товаров QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП) за пределами площадки, рассказал Frank Media представитель компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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