Жители Атырау все чаще стали жаловаться на автобусников, некоторые не берут пассажиров-школьников

Большая половина жалоб в Smart Atyrau поступает насчет либо неправильной остановки для пассажиров, либо долгого ожидания очередного маршрута, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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