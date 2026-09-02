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«Это не вина пациента, а генетическая лотерея», – эндокринолог о том, кому не помогают модные уколы для снижения веса

«Это не вина пациента, а генетическая лотерея», – эндокринолог о том, кому не помогают модные уколы для снижения веса

Популярные уколы для похудения помогают не всем. Препараты первого поколения – на основе семаглутида – не дают результата у 10-15% пациентов.

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