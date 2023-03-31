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Сатановский объяснил эмоциональную реакцию Блинкена на арест журналиста WSJ

Сатановский объяснил эмоциональную реакцию Блинкена на арест журналиста WSJ

Эмоциональная реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на задержание в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича стала однозначным признанием того, что американский гражданин действительно шпионил в интересах Вашингтона.

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