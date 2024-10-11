Илон Маск представил беспилотное роботакси

Илон Маск представил двухдверное беспилотное «роботакси» и проехался в нем. Об этом пишет РБК. По словам бизнесмена, массовое производство начнется в 2026 году, цена за один автомобиль составит $30 тысяч, а расходы на эксплуатацию – 20 центов за милю.