Илон Маск представил беспилотное роботакси

Илон Маск представил двухдверное беспилотное «роботакси» и проехался в нем. Об этом пишет РБК. По словам бизнесмена, массовое производство начнется в 2026 году, цена за один автомобиль составит $30 тысяч, а расходы на эксплуатацию – 20 центов за милю.
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