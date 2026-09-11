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Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом

Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом

Владимир Путин прибыл в Индию, в столице которой пройдет саммит БРИКС. Ил-96 российского лидера сел на базе военно-воздушных сил республики Палам.

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