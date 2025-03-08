Китай привержен обеспечению финансовой безопасности

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Китай активизировал усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в 2024 году для защиты финансовой безопасности, говорится в докладе о работе Верховного народного суда /ВНС/ КНР, представленном в субботу.
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