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Китай

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Китай привержен обеспечению финансовой безопасности

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Китай активизировал усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в 2024 году для защиты финансовой безопасности, говорится в докладе о работе Верховного народного суда /ВНС/ КНР, представленном в субботу.

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