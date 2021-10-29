Представитель МИД Захарова: Россия готова к налаживанию отношений с Британией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Москва готова к налаживанию отношений с Лондоном ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.