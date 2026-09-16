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Отопительный сезон - 2026: когда дадут тепло в Москве и других городах

Отопительный сезон - 2026: когда дадут тепло в Москве и других городах

Когда включат отопление в 2026 году в Москве и регионах? Таблица сроков по городам, нормы температуры в квартире, и как добиться перерасчета за холод.

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