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next WAR

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Как бандиты танк Т-90 с заводского полигона угнали и поехали на разборки

Как бандиты танк Т-90 с заводского полигона угнали и поехали на разборки

«Сказать, что минувшая неделя была в Нижнем Тагиле неспокойной, значит ничего не сказать. Представьте себе танк, средь бела дня движущийся по улицам Дзержинского района в сопровождении вереницы автомашин, добавьте к этой картинке выстрелы где-то в глубине жилых кварталов, приплюсуйте бронетранспортер со спецназовцами, время от времени перемещающийся по улицам.

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