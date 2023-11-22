Как бандиты танк Т-90 с заводского полигона угнали и поехали на разборки

«Сказать, что минувшая неделя была в Нижнем Тагиле неспокойной, значит ничего не сказать. Представьте себе танк, средь бела дня движущийся по улицам Дзержинского района в сопровождении вереницы автомашин, добавьте к этой картинке выстрелы где-то в глубине жилых кварталов, приплюсуйте бронетранспортер со спецназовцами, время от времени перемещающийся по улицам.