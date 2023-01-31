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КХЛ. «Трактор» примет «Динамо», «Спартак» против «Сочи», «Металлург» в гостях у «Северстали»

«Трактор» сыграет с «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Спартак» примет «Сочи», «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом», «Северсталь» – с «Металлургом».

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