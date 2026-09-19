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Полнокупольный мультимедийный спектакль об ученом, изменившем мир, покажут в Планетарии Санкт-Петербурга

Полнокупольный мультимедийный спектакль об ученом, изменившем мир, покажут в Планетарии Санкт-Петербурга

3 и 4 октября в Санкт-Петербургском планетарии пройдут показы спектакля "Коперник" (12+), участника программы "Города.

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