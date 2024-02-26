В Рязани прошел Сретенский молодежный бал

Бал состоялся 25 февраля. В праздник Сретения отмечают также День православной молодежи - поэтому бал стал возможностью для юных рязанцев погрузиться в старинную культуру и провести время среди единомышленников.
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