В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

Член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что сейчас глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк должен обратить внимание на ситуацию внутри Украины, а не на Крымский мост.
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