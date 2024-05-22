В США заявили о желании затянуть конфликт на Украине еще на год

ВАШИНГТОН, 22 мая, ФедералПресс. Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине еще на год с расчетом на победу Дональда Трампа в президентской гонке, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Вованом и Лексусом.