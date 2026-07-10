Четвёртый допрос Дурова в Париже длился шесть часов — улик против основателя Telegram нет

Французские следователи вновь вызвали на допрос основателя Telegram Павла Дурова. 8 июля 2026 года предприниматель провёл около шести часов в Парижском суде, отвечая на вопросы в рамках длящегося почти два года расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии