Четвёртый допрос Дурова в Париже длился шесть часов — улик против основателя Telegram нет

Фран­цуз­ские сле­до­ва­те­ли вновь вызва­ли на допрос осно­ва­те­ля Telegram Пав­ла Дуро­ва. 8 июля 2026 года пред­при­ни­ма­тель про­вёл око­ло шести часов в Париж­ском суде, отве­чая на вопро­сы в рам­ках для­ще­го­ся почти два года рас­сле­до­ва­ния.