Мировая война отменяется

Игорь Кузнецов

Не являясь союзом или блоком (военным), БРИКС из "Клуба государств" трансформируется в экономико-политическое объединение "по интересам". Это не ВТО со своими "Правилами", которые уже мало кто соблюдает, и не ЕС, где чётко централизованно регламентируют объёмы производства конкретной продукции на экспорт в каждой стране союза. Сможет ли конкурировать Банк БРИКС (система платежей) с ВТБ и "долларизацией" мировой экономики - вот это и есть вопрос.