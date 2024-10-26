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Мировая война отменяется

Мировая война отменяется

  Уникальность БРИКС в том, что это содружество стран не является единым блоком, не ставит себе военных задач и не создает врагов на ровном месте.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Население БРИКС больше 3,5 миллиардов,а большой семёрки-777 миллионов.
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21 час.
Игорь Кузнецов
Не являясь союзом или блоком (военным), БРИКС из &quot;Клуба государств&quot; трансформируется в экономико-политическое объединение &quot;по интересам&quot;. Это не ВТО со своими &quot;Правилами&quot;, которые уже мало кто соблюдает, и не ЕС, где чётко централизованно регламентируют объёмы производства конкретной продукции на экспорт в каждой стране союза. Сможет ли конкурировать Банк БРИКС (система платежей) с ВТБ и &quot;долларизацией&quot; мировой экономики - вот это и есть вопрос.
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14 час.
Семен Демин
Это так. Но мировая война отнюдь не отменяется.
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1 час.

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