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В Крыму обозначили позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение

В Крыму обозначили позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение

Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что позиция участника в президентских выборах во Франции Марин Ле Пен касательно статуса крымского полуострова вызывает уважение.

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