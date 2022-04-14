В Крыму обозначили позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение

Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что позиция участника в президентских выборах во Франции Марин Ле Пен касательно статуса крымского полуострова вызывает уважение.
Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что позиция участника в президентских выборах во Франции Марин Ле Пен касательно статуса крымского полуострова вызывает уважение.
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