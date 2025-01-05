В Госдуме рассказали об увеличении маткапитала с 1 февраля

Как сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 февраля 2025 года размер материнского семейного капитала в России будет увеличен в соответствии с уровнем инфляции, передает корреспондент The Moscow Post.