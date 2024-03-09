Разведчики армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы из вооружения БТР-82А

Разведчики выполнили стрельбу из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях от 300 до 1,5 тыс.
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