Статистика PMI удержала европейские индексы в пятничном плюсе

PMI сектора услуг в европейских странах, превысил ожидания аналитиков. В Германии, Франции, Великобритании и Евросоюзе в целом, рост секториального показателя, перекрыл снижение деловой активности на производстве, что вывело в плюс композитный PMI.
PMI сектора услуг в европейских странах, превысил ожидания аналитиков. В Германии, Франции, Великобритании и Евросоюзе в целом, рост секториального показателя, перекрыл снижение деловой активности на производстве, что вывело в плюс композитный PMI.
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