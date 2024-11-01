Жилье от-кутюр. Как девелоперы создают проекты с фешен-брендами

Рассказываем, в каких московских новостройках можно купить квартиру от Armani и Ralph Lauren. А также о том, продается ли где-либо жилье от Versace, Chanel и иных всемирно известных фешен-брендов Материал написан в рамках РБК х VOYAH Fashion November — проекта РБК о российской индустрии моды при поддержке VOYAH — бренда инновационных гибридных автомобилей класса премиум.