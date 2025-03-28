Оверчук: в Европе происходит деиндустриализация, но РФ этому не рада

www.globallookpress.com/Philipp Schulze/dpa В Европе происходит процесс деиндустриализации, но Россия этому не рада, так как у Москвы всегда были взаимовыгодные отношения со странами Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Азиатском форуме в Боао (Китай).