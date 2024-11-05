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Киев потратил 60 млн гривен на англоязычное СМИ, которое не смотрят

Минкульт Украины за четыре месяца потратил 60 млн гривен на запущенное властями Киева новое англоязычное СМИ The Gaze, которое призвано информировать иностранцев о событиях на Украине, а также об экономике, культуре и истории страны.

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