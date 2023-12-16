JAC официально привезёт в Россию премиум-минивэн и рамный пикап

«Автостат» выяснил у пресс-службы автопроизводителя, что в течение 12 месяцев в нашей стране появятся среднеразмерный рамный пикап T9 (первый квартал 2024 года), бюджетный однообъёмник M4 (второй квартал), гибридный кроссовер JAC JS6 (третий квартал) и премиум-минивэн RF8 (четвёртый квартал).