Японский доброволец Дайсаку Канэко уже три года воюет за Россию в зоне СВО. В интервью Shukan Gendai боец рассказал, почему решил отправиться на передовую, как попал в спецназ "Ахмат", в чем винит США и какова реальная обстановка на линии фронта.
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