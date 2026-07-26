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Порядок, государство

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"Виноваты США": воюющий за Россию японец рассказал правду о фронте

"Виноваты США": воюющий за Россию японец рассказал правду о фронте

Японский доброволец Дайсаку Канэко уже три года воюет за Россию в зоне СВО. В интервью Shukan Gendai боец рассказал, почему решил отправиться на передовую, как попал в спецназ "Ахмат", в чем винит США и какова реальная обстановка на линии фронта.

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