автор - Тата оптимистка Пусть меня закидают тапками дорогие читатели, но я не считаю нормальным видеть в сибирской школе ученицу в хиджабе.
Норма или нонсенс наличие ученицы в хиджабе в сибирской школе? Буллинг неминуем
Комментарии
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Лариса Сергеевна
Алескендер Рамазанов
Согласен! Дальше дорога к сдиранию нательнеых крестов Но к чему все это публикуют? Окно Овертона?
нательные кресты, они нательные и есть.
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12 час.
Лариса Сергеевна
Alex Imen
Абсолютно то же относится и к демонстрируемых крестам и любой демонстрации религиозной принадлежности в светском государстве. Это сеет рознь в обществе.
школьники не демонсртируют кресты
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12 час.
Михаил Аким
Людмила Сорокина
люди обозлились на азиатов,так как они ведут себя у нас не подобающим образом,сами знаете,сейчас интернет,Т\В и всё всем известно,вот и результат,если бы раньше то на это никто бы не обратил внимание,а так вот вам и бумеранг,а дети реагируют на всё быстрее чем мы взрослые.
Ещё как обозлились и азиаты сами этого добиваются, они нас просто ненавидят и потихоньку вытесняют 100%
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10 час.
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