Норма или нонсенс наличие ученицы в хиджабе в сибирской школе? Буллинг неминуем

Михаил Аким

Людмила Сорокина

люди обозлились на азиатов,так как они ведут себя у нас не подобающим образом,сами знаете,сейчас интернет,Т\В и всё всем известно,вот и результат,если бы раньше то на это никто бы не обратил внимание,а так вот вам и бумеранг,а дети реагируют на всё быстрее чем мы взрослые.