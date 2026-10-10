Троим подросткам избрали меру пресечения после драки у ТРК "Сити Молл"

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения еще трем подросткам, обвиняемым в хулиганстве после драки возле торгового центра «Сити Молл».
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