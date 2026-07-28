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Зеленский заявил, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков Patriot

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос лицензирования выпуска перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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