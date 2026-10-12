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Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты дата-центров

Минцифры совместно с Минобороны прорабатывают меры по защите центров обработки данных. Об этом 12 октября сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании ИТ-комитета по бюджету.

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