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Лондон заключил контракт почти на £300 млн на «натовские» 155-мм

FT: Лондон и BAE Systems заключили контракт почти на £300 млн на 155-мм снаряды НАТО Британская оборонная компания BAE Systems получила от властей страны заказ на £280 млн на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов, пишет Financial Times.

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