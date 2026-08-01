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Аргументы недели

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Аномальная жара и человеческий фактор: Франция борется с огнём на юго-западе страны

Аномальная жара и человеческий фактор: Франция борется с огнём на юго-западе страны

Во Франции с начала сезона пожаров задержали 275 человек. Всего за лето зафиксировано 14,1 тыс. пожаров, и в девяти из десяти случаев их причиной стал человеческий фактор.

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