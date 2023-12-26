Байдену лучше не идти на выборы – CNN: Люди злы из-за пустых кошельков

"Байденомика" злит американцев, Джо лучше забыть о выборах – заявления аналитиков CNN.В Соединённых Штатах считают, что нынешний президент страны Джо Байден навряд ли одержит победу в предстоящих выборах.
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