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Байдену лучше не идти на выборы – CNN: Люди злы из-за пустых кошельков

Байдену лучше не идти на выборы – CNN: Люди злы из-за пустых кошельков

"Байденомика" злит американцев, Джо лучше забыть о выборах – заявления аналитиков CNN.В Соединённых Штатах считают, что нынешний президент страны Джо Байден навряд ли одержит победу в предстоящих выборах.

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