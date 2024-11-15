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Иваново

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Всё чаще выпускники медицинского университета, выбравшие местом работы Ивановскую область, трудоустраиваются в первичное звено здравоохранения

Из 150 выпускников Ивановского государственного университета, которые окончили вуз в этом году и выбрали местом работы медучреждения Ивановской области, 2/3 – трудоустроились в первичное звено: поликлиники, ФАПы, амбулатории.

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