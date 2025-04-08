ТАСС: соцсети посольства Сирии в РФ оказались взломаны

Соцсети посольства Сирии в РФ оказались взломаны. Об этом представители посольства сообщили в беседе с ТАСС Источники агентства отметили, что подтверждений о смене посла, которые появились в соцсетях посольства, нет.
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