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ТАСС: соцсети посольства Сирии в РФ оказались взломаны

ТАСС: соцсети посольства Сирии в РФ оказались взломаны

Соцсети посольства Сирии в РФ оказались взломаны. Об этом представители посольства сообщили в беседе с ТАСС Источники агентства отметили, что подтверждений о смене посла, которые появились в соцсетях посольства, нет.

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